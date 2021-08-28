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Премьер-лига

Названы стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Арсенал»

28 Августа 2021 • 13:57 Комментировать (1)
Манчестер Сити
4:0
Арсенал
1.28 6.00 12.00
2-й тайм

Буквально через полчаса стартует поединок третьего тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом». Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.

С первых минут за «горожан» сыграют: Эдерсон, Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу, Родри, Гюндоган, Силва, Грилиш, Торрес, Жезус.

Наставник «канониров» Микель Артета сделал выбор в пользу следующих футболистов: Лено, Соареш, Холдинг, Чемберс, Колашинац, Тирни, Джака, Эдегор, Сака, Смит-Роу, Обамеянг.

Матч пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени. Следить за подробной текстовой трансляцией можно на Liveresult.ru.

«Горожане» в стартовых двух турах набрали три балла. Что касается «Арсенала», то лондонцы потерпели два поражения.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон
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Идет 54 минута Манчестер Сити 4:0 Арсенал 1.28 6 12
28.08  17:00 Брайтон ... Эвертон 2.35 3.25 3.15
28.08  17:00 Астон Вилла ... Брентфорд 2 3.65 3.7
28.08  17:00 Норвич ... Лестер 4.3 3.5 1.9
28.08  17:00 Ньюкасл ... Саутгемптон 2.55 3.5 2.75
28.08  17:00 Вест Хэм ... Кристал Пэлас 1.55 4.25 6.55
28.08  19:30 Ливерпуль ... Челси 2.5 3.35 3
29.08  16:00 Бёрнли ... Лидс
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