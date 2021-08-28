Названы стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Арсенал»

Буквально через полчаса стартует поединок третьего тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом». Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.

С первых минут за «горожан» сыграют: Эдерсон, Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу, Родри, Гюндоган, Силва, Грилиш, Торрес, Жезус.

Наставник «канониров» Микель Артета сделал выбор в пользу следующих футболистов: Лено, Соареш, Холдинг, Чемберс, Колашинац, Тирни, Джака, Эдегор, Сака, Смит-Роу, Обамеянг.

Матч пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени. Следить за подробной текстовой трансляцией можно на Liveresult.ru.

«Горожане» в стартовых двух турах набрали три балла. Что касается «Арсенала», то лондонцы потерпели два поражения.