Руководство «Арсенала» дало Артете 5 матчей на исправление ситуации – в противном случае он будет уволен

У главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты состоялся неприятный разговор с руководством клуба. Президент лондонцев, потративший текущим летом на трансферы более 130 миллионов евро, недоволен выступлениями команды на старте сезона.

Испанского специалиста поставили перед фактом – у того есть пять матчей в запасе, чтобы улучшить результаты подопечных, сообщает местное издание The Telehraph. Если же «Арсенал» в ближайших играх не наберет необходимую форму, Артета будет уволен с поста наставника.

Напомним, что следующую встречу «канониры» проведут в рамках английской Премьер-лиги против «Манчестер Сити».