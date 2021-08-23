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Англия. Премьер-лига

Руководство «Арсенала» дало Артете 5 матчей на исправление ситуации – в противном случае он будет уволен

23 Августа 2021 • 22:25 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
1.25 6.00 12.50
28.08 14:30
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У главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты состоялся неприятный разговор с руководством клуба. Президент лондонцев, потративший текущим летом на трансферы более 130 миллионов евро, недоволен выступлениями команды на старте сезона.

Испанского специалиста поставили перед фактом – у того есть пять матчей в запасе, чтобы улучшить результаты подопечных, сообщает местное издание The Telehraph. Если же «Арсенал» в ближайших играх не наберет необходимую форму, Артета будет уволен с поста наставника.

Напомним, что следующую встречу «канониры» проведут в рамках английской Премьер-лиги против «Манчестер Сити».

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Арсенал Лондон Микель Артета
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