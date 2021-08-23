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Англия. Премьер-лига

Джака: «Сейчас нам нужно держаться вместе»

23 Августа 2021 • 16:16 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
1.28 5.70 10.50
28.08 14:30
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Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака высказался по поводу неудачного начала сезона для лондонского клуба.

«Нам нужно держаться вместе. Сейчас многие нас критикуют, пытаясь тем самым ещё больше надломить команду, но мы будем держаться вместе. Только вместе мы станем сильнее и сможем улучшить результаты на поле. Мы хотим добиться большего. Многие уже хотят нас похоронить, но мы сыграли всего два матча. Впереди ещё много туров, и у нас есть возможность улучшить наше положение в турнирной таблице», - цитирует полузащитника Evening Standard.

Напомним, что «Арсенал» проиграл первые два матча в АПЛ. Сейчас команда находится на 19-м месте в турнирной таблице.

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Арсенал Лондон Гранит Джака
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