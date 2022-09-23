ЭСК РФС не нашла ошибок в матче «Ростов» – «Крылья Советов»

Экспертно-судейская комиссия РФС не нашла ошибок в работе Павла Кукуяна в матче десятого тура РПЛ между «Ростовом» и «Крыльями Советов».

Согласно официальному тексту решения, арбитр встречи принял верное решение относительно засчитанного забитого мяча хозяевами поля в самом дебюте поединка, а также грамотно отреагировал на отмену взятия ворот «Ростова» в середине второго тайма.

В первом случае вопрос вызывало положение забившего мяч Хорена Байрамяна, а в другой ситуации защитник «Крыльев» Роман Евгеньев, по мнению ЭСК, действительно толкал оппонента перед результативным ударом.

Напомним, что «Ростов» одержал победу со счётом 2:1 и занял вторую строчку в таблице Премьер-лиги. Отставание от «Зенита» составляет четыре балла, и клубам предстоит очная встреча в Санкт-Петербурге 2 октября.

