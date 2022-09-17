Пиняев отметился шикарным голом в матче с «Ростовом»

В матче 10-го тура Премьер-лиги между «Ростовом» и «Крыльями Советов» снова забит гол. Хозяева повели на первой минуте после голевой атаки Хорена Байрамяна. В ответ коллектив из Самары забил на 12-й минуте. Это Сергей Пиняев отметил возвращение в стартовый состав после болезни очень красивым голом. Юниор с угла штрафной сместился ближе к центру и отправил мяч в дальнюю часть ворот.

Счет стал 1:1. На эту минуту команда Валерия Карпина делит второе место с ЦСКА, набирая 20 очков, у ее соперника 11 пунктов , это 10-й результат в лиге. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.