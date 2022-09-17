Глебов ответил на вопрос, способен ли «Ростов» побороться за место в тройке

В матче десятого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Ростов» снова избежал поражения, более того, подопечные Валерия Карпина добыли три очка в игре с «Крыльями Советов», победив со счетом 2:1. Полузащитник «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос, способен ли «Ростов», как в 2016 году при Курбане Бердыеве, финишировать в тройке лучших.

- Может ли «Ростов» побороться за тройку? Вы постоянно задаете этот вопрос. Давайте пока не будем, - цитирует игрока издание «РБ Спорт».

В одиннадцатом туре «Ростову» предстоит самый ответственный экзамен первого круга - встреча с питерским «Зенитом», да еще и на его территории, Матч состоится 2 октября.