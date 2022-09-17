Глебов: «Допустили слишком много моментов у своих ворот»

В матче десятого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Ростов» снова избежал поражения, более того, подопечные Валерия Карпина добыли три очка в игре с «Крыльями Советов», победив со счетом 2:1. События игры прокомментировал полузащитник «Ростова» Данил Глебов, который обеспокоен тем, что у соперника было много моментов.

- Допустили множество моментов у своих ворот. Наверное, где-то пытались удержать победный счет. Немного переживали за результат, из-за этого сели, - цитирует Глебова «РБ Спорт».

В одиннадцатом туре «Ростову» предстоит самый ответственный экзамен первого круга - встреча с питерским «Зенитом», да еще и на его территории, Матч состоится 2 октября.