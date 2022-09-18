Песьяков назвал цель «Ростова» в РПЛ

Страж ворот «Ростова» Сергей Песьяков высказался о цели своей команды в чемпионате России после победы над самарскими «Крыльями Советов» (2:1) в рамках десятого тура.

«Цели? Главное - не вылететь. Наберем 33-34 очка, тогда уже, может, и будем о чем-то думать. Наша задача - выигрывать каждый следующий матч», - передает слова голкипера «РБ Спорт».

После вчерашнего успеха команда Валерия Карпина набрала 22 балла и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Ростов» отстает от лидирующего петербургского «Зенита» на четыре балла. В 11-м туре команды проведут очный поединок на «Газпром Арене».