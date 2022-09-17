Карпин признал, что был в бешенстве после первого тайма матча с «Крыльями»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с «Крыльями Советов» (2:1) рассказал об эмоциональной составляющей.

- Сколько крови у тренеров выпивают такие нервные матчи?

- Много.

- Как вы себя чувствуете, вы на взводе?

- Наверное, нет уже, не на взводе, а на опустошении после таких нервов. Обычно опустошение, и сейчас больше опустошение, чем зло какое-то.

- Сложилось впечатление, что на перерыв в раздевалку вы просто в бешенстве уходили. План на игру не был реализован?

- Да, был нарушен, не реализован, поэтому можно сказать, что был в бешенстве, злой. Академичнее играть, естественно, нельзя так. Пешком. Без открывания за спину, всё в недодачу, никого так не обыграешь.