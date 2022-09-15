Голкиперу «Ростова» Медведеву предстоит операция и долгое восстановление

Вратарь «Ростова» Никита Медведев пропустит большое количество времени из-за травмы. Об этом сообщает официальный телеграм-канал южан. Напомним, голкипер получил травму колена в матче 2-го тура Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (3:1). Медведев не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках.

Сообщается, что у 27-летнего вратаря повреждение одной из связок коленного сустава. В ближайшее время ему предстоит операция и длительный процесс восстановления.

В текущем сезоне Медведев принял участие в двух матчах Фонбет Кубка России, в которых не пропустил ни одного мяча.