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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Голкиперу «Ростова» Медведеву предстоит операция и долгое восстановление

 
15 Сентября 2022 • 17:33 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
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17.09 16:30

Вратарь «Ростова» Никита Медведев пропустит большое количество времени из-за травмы. Об этом сообщает официальный телеграм-канал южан. Напомним, голкипер получил травму колена в матче 2-го тура Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (3:1). Медведев не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках.

Сообщается, что у 27-летнего вратаря повреждение одной из связок коленного сустава. В ближайшее время ему предстоит операция и длительный процесс восстановления.

В текущем сезоне Медведев принял участие в двух матчах Фонбет Кубка России, в которых не пропустил ни одного мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Никита Медведев
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