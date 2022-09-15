Ломаев заявил, что рад попаданию в сборную России

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о попадании в состав сборной России на товарищеский матч с Киргизией.

«Я рад и доволен, что попал в окончательный список сборной. У меня есть мечта сыграть за национальную сборную России на официальном турнире», — цитирует слова Ломаева «Чемпионат».

Вратарь добавил, что сделан небольшой шаг к его мечте.

В текущем сезоне 23-летний Ломаев провел 9 матчей в Российской премьер-лиге, в которых пропустил 12 голов и один раз смог сохранить свои ворота «сухими».

Контрольная игра между сборными России и Киргизии пройдет 24 сентября в Бишкеке.