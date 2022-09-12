Сёмин не верит в борьбу «Ростова» за чемпионство РПЛ

Бывший наставник «Ростова» Юрий Сёмин ответил на вопрос о борьбе «Ростова» за золотые медали РПЛ с «Зенитом».

«Ростов» может составить конкуренцию «Зениту»? Не думаю, так как «Ростову» нужна стабильность. ЦСКА, «Динамо» может навязать борьбу», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Специалист считает, что в этом списке мог бы оказаться «Краснодар», но у команды очень много травмированных футболистов.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 23 очка после девяти туров. На второй строчке расположился ЦСКА, имея в активе 20 баллов, а замыкает тройку «Ростов» с 19 очками.