Ломаев: «Надеюсь, что попаду в окончательный список сборной»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев выразил надежду на то, что ему удастся попасть в окончательный список национальной команды России на сентябрьский сбор.

«Звонил ли Кафанов? Да, после объявления состава. Поздравил меня, сказал, чтобы готовился. Я поблагодарил за вызов в сборную, надеюсь, попаду в окончательный список», — приводит слова Ломаева «РБ Спорт».

Напомним, 24 сентября сборная России в товарищеском матче встретится с командой Кыргызстана, а в ноябре сыграет с Ираном. Также на ноябрь планируется встреча со сборной Боснии и Герцеговины.

В текущем сезоне 23-летний Ломаев провёл в составе самарской команды девять матчей, в которых пропустил 12 голов и один раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.