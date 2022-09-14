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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Беспроигрышная серия «Ростова» во всех турнирах достигла 11 матчей

 
14 Сентября 2022 • 19:57 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
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17.09 16:30

После победы над «Оренбургом» в рамках групповой стадии Кубка России «Ростов» увеличил впечатляющую серию игр без поражений.

На счету подопечных Валерия Карпина уже 11 встреч с набранными очками во всех турнирах. Более того, «желто-синие» не потерпели ни одного поражения в рамках нынешнего сезона. Последней неудачей стал заключительный матч прошлого розыгрыша Российской премьер-лиги, когда «Ростов» в гостях разгромно уступил московскому ЦСКА со счетом 0:4.

В текущей таблице команда главного тренера национальной сборной идет на третьем месте, а отставание от «Зенита» составляет всего четыре очка.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Кубок России Российская Премьер-Лига
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РОСТОВ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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