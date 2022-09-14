Беспроигрышная серия «Ростова» во всех турнирах достигла 11 матчей

После победы над «Оренбургом» в рамках групповой стадии Кубка России «Ростов» увеличил впечатляющую серию игр без поражений.

На счету подопечных Валерия Карпина уже 11 встреч с набранными очками во всех турнирах. Более того, «желто-синие» не потерпели ни одного поражения в рамках нынешнего сезона. Последней неудачей стал заключительный матч прошлого розыгрыша Российской премьер-лиги, когда «Ростов» в гостях разгромно уступил московскому ЦСКА со счетом 0:4.

В текущей таблице команда главного тренера национальной сборной идет на третьем месте, а отставание от «Зенита» составляет всего четыре очка.

