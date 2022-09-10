Ежов прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов отреагировал на своё попадание в расширенный список сборной России.

«Рано испытывать положительные эмоции, когда попаду в заявку сборной, смогу поехать на сборы, тогда можно будет радоваться», — передает слова Ежова «Чемпионат».

Игрок отметил, что это всего лишь расширенный список, концентрация сейчас на предстоящих матчах за клуб.

В текущем сезоне 25-летний Ежов принял участие в 8 матчах российской премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал в свой актив одну результативную передачу. Действующий контракт футболиста с «Крыльями» рассчитан до 2025 года.