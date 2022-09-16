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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Комличенко назвал немецкие клубы, которые проявляли к нему интерес

 
16 Сентября 2022 • 13:29 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
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17.09 16:30

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал о европейских клубах, которые проявляли к нему интерес.

«Когда был в Чехии, про это шли серьёзные разговоры. «Фортуна» до последнего хотела, «Кёльн» тоже интересовался. Я знал, что в списках под вторым-третьим номером. Я играл не в самой сильной команде, в еврокубках мы не были. В сборную я вызывался, но не был на ведущих ролях», — приводит слова Комличенко «Чемпионат».

Футболист также признался, что всё ещё хочет поиграть в Европе, однако осознаёт, что в ближайшее время сделать это будет сложно из-за нефутбольных факторов.  

В текущем сезоне 27-летний форвард провёл за «Ростов» 10 матчей, забив в них пять голов и отдав три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Николай Комличенко Кёльн
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