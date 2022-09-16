Комличенко назвал немецкие клубы, которые проявляли к нему интерес

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал о европейских клубах, которые проявляли к нему интерес.

«Когда был в Чехии, про это шли серьёзные разговоры. «Фортуна» до последнего хотела, «Кёльн» тоже интересовался. Я знал, что в списках под вторым-третьим номером. Я играл не в самой сильной команде, в еврокубках мы не были. В сборную я вызывался, но не был на ведущих ролях», — приводит слова Комличенко «Чемпионат».

Футболист также признался, что всё ещё хочет поиграть в Европе, однако осознаёт, что в ближайшее время сделать это будет сложно из-за нефутбольных факторов.

В текущем сезоне 27-летний форвард провёл за «Ростов» 10 матчей, забив в них пять голов и отдав три результативные передачи.