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Пиняев посвятил Ларину приз лучшему игроку матча

 
17 Сентября 2022 • 18:44 Комментировать
Ростов
2:1
Крылья Советов
окончен

Лучший футболист матча «Ростов» - «Крылья Советов» (2:1) Сергей Пиняев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Эмоции, наверное, совсем нерадостные с учетом того, что «Крылья» проиграли в матче, где сделали многое для победы?

- Да, если честно, раздосадованы тем, что не смогли победить и пропустили два обидных гола после своих же ошибок. Хочется в будущем их исправить и добрать те очки, что мы упустили на старте сезона.

- Давайте вспомним ваш забитый мяч. Как все было? Насколько часто так удается попадать на тренировках?

- Я не могу сказать то, что часто удается попадать на тренировках, но то, что мы это тренируем, это факт. Я думаю, что наши тренировки и дополнительные, и в общей группе принесли свои плоды. Рад, что удалось забить. Но был больше счастлив, если бы не забил, но команда победила.

- Насколько вы готовы по времени? Вы появились в старте, Игорь Витальевич говорил, что вы можете провести час.

- Я думаю, то, что тренер говорит, что видит. На самом деле так и есть, потому что, как вы видите, я не могу выдавать активность на протяжении 90 минут. Для этого нужно еще больше работать, чуть больше времени. Я думаю, что скоро смогу проводить весь матч на высоких скоростях.

Также хочется отблагодарить всю мою семью и девушку за то, что поддерживали во время травмы. Также хочется отдельно выделить человека Николая Ларина, который больше остальных сделал для того, чтобы я как можно скорее вернулся на поле. У него сейчас не такая легкая ситуация. Хочется его поддерживать, стараемся делать все, чтобы  он как можно дольше продолжал нам помогать, нас поддерживать. Я хочу посвятить эту награду ему, потому что он действительно человек, который сделал много для нас.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Николай Ларин Сергей Пиняев
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