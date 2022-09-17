Карпин: «Надо ещё набрать очков 12-13, чтобы не бороться за стыки»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с «Крыльями Советов» (2:1) оценил быстрый гол в ворота соперника и подвел промежуточные итоги сезона.

- Быстрый гол плохую службу сыграл?

- Нет, хотя, может быть. Не могу сказать.

- С чем была связана замена Осипенко?

- Чувствовал еще в игру с «Оренбургом» забитость, так скажем. Чтобы не рисковать, заменили.

- Вы в самом начале сезона сказали о том, что первые оценки и выводы можно будет делать по итогам первых 10 туров. Как вы оцениваете перспективы команды?

- 10 туров прошли. С точки зрения набора очков, естественно, хорошо. Дальнейшие перспективы? Наверное, надо еще набрать очков 12-13, чтобы не бороться за стыки. А дальше посмотрим.