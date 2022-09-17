Карпин продолжает побеждать: классный гол Пиняева не помог «Крыльям» в Ростове

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«Ростов» принимал «Крылья Советов» в рамках 10-го тура РПЛ.

К десятому туру «Ростов» Валерия Карпина подошёл без поражений. Ноль в этой графе красуется только у ростовчан и «Зенита», а отставание южан от чемпиона измерялось всего четырьмя очками. Принимать в десятом туре предстояло самарские «Крылья», которые как раз-таки с «Зенитом» и разобрались в последнем матче. Правда, противостоял им резерв чемпиона России, а дело было в кубке. Ставки на матчи чемпионата гораздо выше.

Это «Ростов» и показал самарцам, забив уже на первой минуте. Кажется, защитники гостей еще не успели понять, что вышли на поле, а Миронов уже покатил между ними, прекрасной передачей выведя Байрамяна на рандеву с Ломаевым. Хорен момент реализовал – 1:0. Но резвый старт в итоге сыграл злую шутку именно с хозяевами. Сначала Глушенков получил мяч в убойнейшей позиции, однако пробил мимо ворот, метя в «девятку», а затем счёт стал равным.

На 12-й минуте красоту сотворил Сергей Пиняев. Проспект самарских «Крыльев» получил мяч от Глушенкова на левом фланге около чужой штрафной, сместился к центру и по шикарной траектории уложил снаряд в дальнюю «девятку». «Ростов» тут наконец вернулся на поле, забрал мяч под контроль и успокоил игру. «Крылья Советов» после гола тоже чуть успокоились, атакуя меньшими силами, а владение мячом было на стороне хозяев.

В таком темпе матч протекал почти час. Но затем моменты у «Ростова» всё-таки стали появляться. Способствовала тому активная игра Полоза – Дмитрий ловко развернулся в штрафной площади, сам создал себе момент, но пробил чуть выше. И опрометчивая игра Ломаева, убежавшего куда-то далеко – Уткин пытался перекинуть голкипера метров с 50, но Иван в последний момент вернулся, отведя угрозу и переведя матч переиграл.

В довершении давления «Ростов» заработал пенальти: Щетинин забросил мяч за спину Бэйлу, а тот вдруг решил остановить его рукой. Реализовал 11-метровй Дмитрий Полоз, попутно вышедший на первое место в списке бомбардиров своей команды. «Крылья» же нашли в себе силы второй раз быстро сравнять счёт. Правда, на табло этот мяч отражения не получил – Роман Евгеньев толкнул Сильянова, а уже потом точно пробил после подачи от угла поля.

Снова победил «Ростов», этот успех стал уже третьим кряду. На один балл теперь футболисты Карпина отстают от «Зенита», но чемпион начнёт свой матч через полчаса.