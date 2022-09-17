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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин продолжает побеждать: классный гол Пиняева не помог «Крыльям» в Ростове

 
17 Сентября 2022 • 18:26 Комментировать (1)
Ростов
2:1
Крылья Советов
окончен
«Ростов» принимал «Крылья Советов» в рамках 10-го тура РПЛ.
Протокол игры  
Ростов2:1Крылья Советов
(1:0) Байрамян Хорен1'  
  12'Пиняев Сергей (1:1)
(2:1) Полоз Дмитрий68'  
Песьяков СергейСильянов Александр  76'Мелёхин ВикторОсипенко Максим 73' (Прохин Данила ( 73') Чернов Евгений  80'Глебов ДанилБайрамян Хорен 80' (Нтумба Муамба Артём ( 80') Миронов Алексей 61' (Щетинин Кирилл ( 61') Уткин ДаниилПолоз Дмитрий 81' (Мельников Степан ( 81') Комличенко Николай 73' (Голенков Егор ( 73')
Запасные: Лангович АндрейТугарев РоманЦулая МихаилТерентьев ДенисПоярков НиколайМухин Александр
Ломаев ИванБейл ГленнЕвгеньев Роман  74'Солдатенков Александр  36'Горшков ЮрийЯкуба Денис 68' (Чиркович Александар ( 68') Коваленко АлександрЕжов РоманРахманович Амер 86' (Цыпченко Дмитрий ( 86') Пиняев Сергей  31' 68' (Витюгов Максим ( 68') Глушенков Максим 87' (Шитов Владислав ( 87')
Запасные: Соколов АртёмФролов ЕвгенийЛиповой ДанилОвсянников БогданБарач МатеоХубулов ВладимирЗотов Георгий
17 сентября. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).

Видео

1:0. Гол Хорена Байрамяна (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:0. Гол Хорена Байрамяна (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:1. Гол Сергея Пиняева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:1. Гол Сергея Пиняева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:1. Гол с пенальти Дмитрия Полоза (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:1. Гол с пенальти Дмитрия Полоза (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Голевой момент у ворот Песьякова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Голевой момент у ворот Песьякова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

 

К десятому туру «Ростов» Валерия Карпина подошёл без поражений. Ноль в этой графе красуется только у ростовчан и «Зенита», а отставание южан от чемпиона измерялось всего четырьмя очками. Принимать в десятом туре предстояло самарские «Крылья», которые как раз-таки с «Зенитом» и разобрались в последнем матче. Правда, противостоял им резерв чемпиона России, а дело было в кубке. Ставки на матчи чемпионата гораздо выше.

Это «Ростов» и показал самарцам, забив уже на первой минуте. Кажется, защитники гостей еще не успели понять, что вышли на поле, а Миронов уже покатил между ними, прекрасной передачей выведя Байрамяна на рандеву с Ломаевым. Хорен момент реализовал – 1:0. Но резвый старт в итоге сыграл злую шутку именно с хозяевами. Сначала Глушенков получил мяч в убойнейшей позиции, однако пробил мимо ворот, метя в «девятку», а затем счёт стал равным.

На 12-й минуте красоту сотворил Сергей Пиняев. Проспект самарских «Крыльев» получил мяч от Глушенкова на левом фланге около чужой штрафной, сместился к центру и по шикарной траектории уложил снаряд в дальнюю «девятку». «Ростов» тут наконец вернулся на поле, забрал мяч под контроль и успокоил игру. «Крылья Советов» после гола тоже чуть успокоились, атакуя меньшими силами, а владение мячом было на стороне хозяев.

В таком темпе матч протекал почти час. Но затем моменты у «Ростова» всё-таки стали появляться. Способствовала тому активная игра Полоза – Дмитрий ловко развернулся в штрафной площади, сам создал себе момент, но пробил чуть выше. И опрометчивая игра Ломаева, убежавшего куда-то далеко – Уткин пытался перекинуть голкипера метров с 50, но Иван в последний момент вернулся, отведя угрозу и переведя матч переиграл.

В довершении давления «Ростов» заработал пенальти: Щетинин забросил мяч за спину Бэйлу, а тот вдруг решил остановить его рукой. Реализовал 11-метровй Дмитрий Полоз, попутно вышедший на первое место в списке бомбардиров своей команды. «Крылья» же нашли в себе силы второй раз быстро сравнять счёт. Правда, на табло этот мяч отражения не получил – Роман Евгеньев толкнул Сильянова, а уже потом точно пробил после подачи от угла поля.

Снова победил «Ростов», этот успех стал уже третьим кряду. На один балл теперь футболисты Карпина отстают от «Зенита», но чемпион начнёт свой матч через полчаса.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Ростов
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Комментарии (1)
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kostet
17 Сентября 2022 в 18:29
"Третий вовсе был Иван"-Зенит сегоня в 19.00
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