Сёмин считает, что «Ростов» заслуженно занимает второе место в РПЛ

Экс-наставник «Ростова» Юрий Сёмин поделился мнением о выступлениях команды в текущем сезоне РПЛ.

«В «Ростове» хороший сплав молодости и опытных ребят. Удивляет ли, что «Ростов» справляется без легионеров? Нет. У них очень хорошая своя молодая поросль», — цитирует слова Сёмина RT.

Специалист отметил, что ему нравится игра Виктора Мелёхина, он может стать защитником сборной России, нападающий Николай Комличенко тоже выделяется. Вся команда играет прилично и справедливо занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, добавил Сёмин.

«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче 10-го тура РПЛ со счетом 2:1. Благодаря этому результату южане обошли ЦСКА по очкам и поднялись на 2-е место в РПЛ, набрав 22 балла.