Ежов — о вызове в сборную России: «Я безумно счастлив!»

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился эмоциями от попадания в окончательный состав сборной России на матч с Киргизией.

«Я счастлив! Думаю, это мечта каждого мальчика с самого детства – сыграть за сборную России. Поэтому я безумно счастлив!» — приводит слова Ежова «Чемпионат».

Футболист заявил, что пока еще не беседовал с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, но ближайший матч с «Ростовом», возможно, там и будет какой-то разговор.

В текущем сезоне 25-летний Ежов принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу.