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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ежов: «Карпин понимает в футболе больше всех нас вместе взятых»

 
15 Сентября 2022 • 19:11 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
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17.09 16:30

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал выбор состава сборной России главным тренером Валерием Карпиным.

«Все профессионалы своего дела, особенно Валерий Георгиевич. Он тренер сборной, понимает в футболе больше всех нас вместе взятых», — цитирует Ежова Metaratings.

Футболист считает, что Карпину виднее, кто может принести пользу команде, ведь необязательно забивать много голов, можно разными способами сделать команду сильнее.

Отметим, что это первый вызов 25-летнего игрока в сборную России.

В текущем сезоне Ежов забил два мяча и записал на свой счет одну результативную передачу в восьми матчах Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Валерий Карпин Сборная России Роман Ежов
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