Ежов: «Карпин понимает в футболе больше всех нас вместе взятых»

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал выбор состава сборной России главным тренером Валерием Карпиным.
«Все профессионалы своего дела, особенно Валерий Георгиевич. Он тренер сборной, понимает в футболе больше всех нас вместе взятых», — цитирует Ежова Metaratings.
Футболист считает, что Карпину виднее, кто может принести пользу команде, ведь необязательно забивать много голов, можно разными способами сделать команду сильнее.
Отметим, что это первый вызов 25-летнего игрока в сборную России.
В текущем сезоне Ежов забил два мяча и записал на свой счет одну результативную передачу в восьми матчах Российской премьер-лиги.
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