Сёмин: «Мне очень нравится «Ростов»

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин оценил игру южан в текущем сезоне РПЛ.

«Мне очень нравится «Ростов». Есть молодые игроки, но опытных ребят тоже достаточно. «Ростов» — цельная команда, которая поборется за тройку», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Тренер отметил игру форварда команды Николая Комличенко, а также уверенную игру голкипера Сергея Песьякова.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков после девяти туров. В следующем туре южане примут на своем поле самарские «Крылья Советов», игра пройдет 17 сентября в 16:30 по московскому времени.