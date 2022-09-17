Нападающий «Ростова» Голенков: «Мы всегда хотим большего»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался о выступлениях своей команды в текущем сезоне РПЛ.

23-летний футболист отметил, что несмотря на положительные результаты, «Ростов» хочет побеждать ещё чаще.

«Мы начали сезон хорошо. Всегда хотим больше. Будем делать всё, чтобы «Все на Театралку!» появлялось чаще в соцсетях болельщиков после наших побед», — приводит слова Голенкова «Спорт-Экспресс».

После девяти проведённых матчей «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 19 набранных очков. Свой следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут сегодня, 17 сентября, против «Крыльев Советов». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.