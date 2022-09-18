Балахнин: «Карпина можно назвать главной звездой «Ростова»

Футбольный тренер Сергей Балахнин, поработавший в свое время на посту рулевого «Ростова», высказался о значимости Валерия Карпина для команды.

«Карпина можно назвать главной звездой команды. Это было заметно после его ухода в прошлом сезоне. «Желто-синие» провалились на глазах. После возвращения южане моментально заиграли», - приводит слова специалиста RT.

В матче десятого тура Российской премьер-лиги «Ростов» отпраздновал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 2:1. После этого успеха подопечные Карпина набрали 22 балла и поднялись на второе место в таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет четыре пункта.