Комличенко — об игре «Ростова»: «После ухода легионеров команда стала более сплочённой»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко объяснил качественную игру своей команды на старте текущего сезона.

По мнению футболиста, игроки «Ростова» получают удовольствие от футбола, из-за чего все выглядят хорошо. Также форвард отметил вклад в игру коллектива главного тренера Валерия Карпина.

«С приходом Карпина и в прошлом сезоне были хороши. Это всё переложилось на новый сезон. Очень дисциплинированно играем, футбол нам в кайф, в нужный момент поддерживаем друг друга», — приводит слова Комличенко «Чемпионат».

Кроме того, 27-летний футболист отметил, что с уходом легионеров команда стала ещё более сплочённой.

После девяти туров текущего розыгрыша РПЛ «Ростов» набрал 19 очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице. Свой следующий матч подопечные Карпина проведут завтра, 17 сентября, против «Крыльев Советов». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.