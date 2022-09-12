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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Левников ответил Карпину на слова о превращении футбола в баскетбол

 
12 Сентября 2022 • 18:43 Комментировать
Ростов
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Крылья Советов
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17.09 16:30

Главный национальный инструктор РФС Николай Левников отреагировал на слова наставника «Ростова» Валерия Карпина о превращении футбола в баскетбол. Ранее главный тренер южан выразил недовольство тем, что арбитры останавливают игру за самый малейший контакт.

«Футбол – контактный вид спорта, но это не означает превращение футбола в вольную борьбу, футболисты не должны переходить грань допустимого уровня контакта», — заявил Левников «РБ Спорту».

Эксперт отметил, что перед началом сезона Российской премьер-лиги департамент судейства предоставил арбитрам инструкции о планке допустимых единоборств.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин РФС Николай Левников
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РОСТОВ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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