Левников ответил Карпину на слова о превращении футбола в баскетбол

Главный национальный инструктор РФС Николай Левников отреагировал на слова наставника «Ростова» Валерия Карпина о превращении футбола в баскетбол. Ранее главный тренер южан выразил недовольство тем, что арбитры останавливают игру за самый малейший контакт.

«Футбол – контактный вид спорта, но это не означает превращение футбола в вольную борьбу, футболисты не должны переходить грань допустимого уровня контакта», — заявил Левников «РБ Спорту».

Эксперт отметил, что перед началом сезона Российской премьер-лиги департамент судейства предоставил арбитрам инструкции о планке допустимых единоборств.