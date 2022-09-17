Осинькин: «Сегодня мы меньше, чем на ничью, казалось, не наиграли»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Ростовом» (1:2).

- Все поражения обидны, но сегодня мы меньше, чем на ничью, казалось, не наиграли. Хотя сама игра была сложная. «Ростов», особенно на домашнем поле, играет в очень интересный сложный футбол. Были моменты, когда нам надо было очень много думать, чтобы правильно в тактическом плане перестраиваться. Но считаю, что мы с этим достаточно успешно справились и, исходя из своих возможностей, играли так, что достаточно моментов создали. Но что-то пока не все у нас в этом плане получается. Слишком мало залетает такого, чтобы, мячу, казалось, даже деваться некуда.