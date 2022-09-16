Комличенко: «Fan ID ударил по «Ростову» сильнее всего»

Центральный форвард «Ростова» Николай Комличенко поделился мнением о внедрении Fan ID в российском футболе.

«Fan ID ударил по «Ростову» сильнее всего. На наших матчах всегда фантастическая поддержка. Это в минус и фанатам, и игрокам, и клубам. Никто не понимает плюсов этой истории», - приводятся слова Николая на страницах «Чемпионата».

После девяти туров чемпионата России «Ростов» набрал 19 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Валерия Карпина встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Игра пройдет в субботу, 17 сентября.