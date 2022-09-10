Ежов: Соперники сборной России? Главное, что они есть

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов ответил на вопрос о соперниках сборной России в предстоящих товарищеских матчах.

«Как оценю соперников в товарищеских играх? Главное, что они есть — это уже хорошо. Очень хорошо, что получается найти соперника для товарищеской игры», — приводит слова Ежова «Чемпионат».

Футболист добавил, что надеется на снятие ограничений и Россия сможет участвовать в международных турнирах.

Ближайший товарищеский матч сборной России состоится 24 сентября против сборной Киргизии. В ноябре национальная команда должна встретиться с Ираном и Боснией и Герцеговиной.