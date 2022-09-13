Бейл рассказал, что летом мог перейти в «Штуттгарт»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал, что минувшим летом мог перейти в немецкий «Штуттгарт».

27-летний голландец сообщил о том, что ряд европейских клубов хотели, чтобы он приостановил контракт с «Крыльями» и перешёл бесплатно. Однако сам футболист признался, что очень уважает свой нынешний клуб, поэтому не стал бы так поступать.

«Они хотели получить меня бесплатно, чтобы я приостановил контракт. Но я так никогда не сделаю, потому что уважаю свой клуб. Хотите — платите деньги», — приводит слова Бейла «РБ Спорт».

Также футболист признался, что согласился бы перейти в «Зенит», если бы питерский клуб сделал официальное предложение «Крыльям Советов».

Цвета самарской команды Бейл защищает с лета прошлого года. В текущем розыгрыше РПЛ он провёл девять матчей, отметившись в них одной результативной передачей.