Осинькин высказался об интересе к себе со стороны «Спартака» и «Локомотива»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал слухи об интересе к себе со стороны «Спартака» и «Локомотива».

Специалист заявил, что он не имел никаких контактов с московскими клубами, но согласился с тем, что ему приятно внимание таких команд.

«Приятно ли? Может, и приятно, но вы должны понимать, что с такими обращениями напрямую никто не приходит. Мне достаточно хорошо в Самаре, у нас хорошие возможности для роста, чтобы играть лучше», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

После девяти проведённых матчей «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе десять набранных очков. Свой следующий матч подопечные Осинькина проведут 17 сентября против «Ростова». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.