«Ростовом» снова ведёт в матче с «Крыльями Советов» после гола Полоза

В начале матча 10-го тура Премьер-лиги между «Ростовом» и «Крыльями Советов» команды быстро забили по голу. Результативные удары на счету Хорена Байрамяна и Сергея Пиняева. В середине второго тайма ростовчане снова вышли вперед. Вышедший на замену Кирилл Щетинин заработал пенальти, попав в руку Гленна Бейла, и Дмитрий Полоз его реализовал, пускай голкипер едва не выручил свою команду. Тут же Роман Евгеньев сравнял счет, но ВАР его все же отменил в итоге.

На табло горит счет 2:1, «Ростов» выходит на второе место с отставанием в одно очко от «Зенита», у его соперника 10 очков и 10-е место.