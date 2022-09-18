Песьяков: «Ростов» провёл самый тяжёлый матч в сезоне»

В матче десятого тура чемпионата России «Ростов» на своем поле отпраздновал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 2:1. Своими впечатлениям от матча поделился вратарь «жёлто-синих» Сергей Песьяков.

«Для «Ростова» это самый тяжелый матч в текущем сезоне. Соперник не реализовал большое количество моментов. К счастью, устояли и смогли одержать победу», - приводятся слова голкипера на страницах «РБ Спорт».

Благодаря вчерашнему успеху подопечные Валерия Карпина набрали 22 балла и поднялись на второе место в турнирной таблице, обогнав московский ЦСКА. «Ростов» отстает от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

В 11-м туре лидеры встретятся на «Газпром Арене». Матч пройдет 2 октября.