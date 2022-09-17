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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин: «Щетинин не проставился за свадьбу, поэтому не в старте»

 
17 Сентября 2022 • 16:26 Комментировать
Ростов
1:1
Крылья Советов
1 1.95 X 3.65 2 3.85
1-й тайм

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Крыльями Советов».

- Короткий промежуток после матча Кубка, третья игра за семь дней. Как шло восстановление, как команда провела эти два дня между матчами?

- Третья игра за шесть дней, а не за семь. С воскресенья до субботы шесть дней. Те, кто играли больше 45 минут, восстанавливались больше. Те, кто не играли потренировались больше в поддерживающем режиме.

- Все готовы, бодры и полны сил сегодня?

- Кроме Никиты Медведева и Селява, который тоже получил повреждение в игре  с «Оренбургом». Так что его тоже сегодня не будет.

- По Никите, всех интересует его состояние. Есть ли понимание сроков? Насколько продолжительным может быть его отсутствие?

- Очень продолжительным. Минимум шесть месяцев.

- Еще один момент, который обратил на себя внимание в этот короткий промежуток, клуб объявил о том, что женился Кирилл Щетинин. Было ли у него какое-то дополнительное время на отдых, или свадьба не отменяет тренировок?

- Нет, естественно. Тем более, что с таким количеством игр за шесть дней, понятно, что никаких не было пропусков. То же самое как и Уткин, они были на всех мероприятиях команды, на теории и тренировках. Никаких поблажек не было.

- То, что он сегодня не в старте, никак с этим не связано?

- Нет, он просто не проставился, поэтому не в старте.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Кирилл Щетинин
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Идет 35 минута Ростов 1:1 Крылья Советов 2.06 3.55 3.65
17.09  19:00 Динамо Москва ... Зенит 6.40 4.50 1.51
18.09  14:00 Пари НН ... Оренбург 2.18 3.45 3.40
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