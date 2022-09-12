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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глеб рассказал, чем Самара круче Лондона

 
12 Сентября 2022 • 15:05 Комментировать
Ростов
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Крылья Советов
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17.09 16:30

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Крыльев Советов» Александр Глеб сравнил Лондон с Самарой.

Напомним, белорусский футболист защищал цвета «Крыльев Советов» в 2017 году. Всего в составе самарской команды футболист провёл 15 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

«База отличная, но добираться до неё — отдельное приключение. К домашнему ЧМ сделали поприличнее, но в первый приезд ровные дороги в Самаре найти было почти нереально.

В чём Самара круче Лондона? В Лондоне не выпускают космические ракеты, а в Самаре — выпускают. Круто? Круто!» — цитирует Глеба Sport24.

Глеб завершил игровую карьеру в 2020 году. Последним клубом знаменитого футболиста стал белорусский «Ислочь».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Арсенал Лондон Александр Глеб
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