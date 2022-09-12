Глеб рассказал, чем Самара круче Лондона

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Крыльев Советов» Александр Глеб сравнил Лондон с Самарой.

Напомним, белорусский футболист защищал цвета «Крыльев Советов» в 2017 году. Всего в составе самарской команды футболист провёл 15 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

«База отличная, но добираться до неё — отдельное приключение. К домашнему ЧМ сделали поприличнее, но в первый приезд ровные дороги в Самаре найти было почти нереально.

В чём Самара круче Лондона? В Лондоне не выпускают космические ракеты, а в Самаре — выпускают. Круто? Круто!» — цитирует Глеба Sport24.

Глеб завершил игровую карьеру в 2020 году. Последним клубом знаменитого футболиста стал белорусский «Ислочь».