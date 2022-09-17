Бубнов рассказал, кто победит в матче «Ростов» - «Крылья Советов»

Бывший игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между «Ростовом» и самарскими «Крыльями Советов» в рамках десятого тура Премьер-лиги.

«У «Ростова» все на мази. Команда на ходу, игра поставлена, в прошлом туре был обыгран «Спартак». «Крылья» тоже постепенно набирают, но в этот раз потерпят поражение», - приводятся слова аналитика на страницах Sportbox.

Матч состоится в Ростове-на-Дону сегодня, 17 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

После девяти туров Премьер-лиги «Ростов» с 19 очками занимает третье место в таблице, а «Крылья Советов» (10) идут на десятой строчке.