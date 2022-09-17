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Бубнов рассказал, кто победит в матче «Ростов» - «Крылья Советов»

 
17 Сентября 2022 • 12:02 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
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Через 2 ч. 56 мин.

Бывший игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между «Ростовом» и самарскими «Крыльями Советов» в рамках десятого тура Премьер-лиги.

«У «Ростова» все на мази. Команда на ходу, игра поставлена, в прошлом туре был обыгран «Спартак». «Крылья» тоже постепенно набирают, но в этот раз потерпят поражение», - приводятся слова аналитика на страницах Sportbox.

Матч состоится в Ростове-на-Дону сегодня, 17 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

После девяти туров Премьер-лиги «Ростов» с 19 очками занимает третье место в таблице, а «Крылья Советов» (10) идут на десятой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Ростов Александр Бубнов
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РОСТОВ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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Идет 70 минута Урал 0:1 Ахмат
17.09  14:00 Торпедо Москва ... ЦСКА Москва
17.09  16:30 Ростов ... Крылья Советов 1.95 3.65 3.85
17.09  19:00 Динамо Москва ... Зенит 6.40 4.50 1.51
18.09  14:00 Пари НН ... Оренбург 2.18 3.45 3.40
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