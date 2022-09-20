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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин шокирован стартом «Ростова»

 
20 Сентября 2022 • 05:30 Комментировать
Ростов
2:1
Крылья Советов
окончен

После десяти туров российского чемпионата Премьер-лиги «Ростов» по-прежнему не проигрывает, и Валерий Карпин, наставник клуба, признался, что крайне удивлен столь удачным началом сезона. Сейчас «Ростов», имея на две ничьих больше, уступает питерскому «Зениту» четыре очка.

- Конечно, я не ожидал и до сих пор в шоке, можно сказать. Уверен, никто не ожидал — даже мы сами, - прозвучали слова Карпина в ютуб-трансляции проекта «Коммент.Шоу».

В следующем, одиннадцатом туре чемпионата российской Премьер-лиги «Ростов» сыграет как раз с питерским «Зенитом», эта игра состоится во второй день октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
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