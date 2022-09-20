Карпин шокирован стартом «Ростова»

После десяти туров российского чемпионата Премьер-лиги «Ростов» по-прежнему не проигрывает, и Валерий Карпин, наставник клуба, признался, что крайне удивлен столь удачным началом сезона. Сейчас «Ростов», имея на две ничьих больше, уступает питерскому «Зениту» четыре очка.

- Конечно, я не ожидал и до сих пор в шоке, можно сказать. Уверен, никто не ожидал — даже мы сами, - прозвучали слова Карпина в ютуб-трансляции проекта «Коммент.Шоу».

В следующем, одиннадцатом туре чемпионата российской Премьер-лиги «Ростов» сыграет как раз с питерским «Зенитом», эта игра состоится во второй день октября.