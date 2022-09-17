Байрамян забил «Крыльям Советов» уже на первой минуте

Матч «Ростов» - «Крылья Советов» в 10-м туре Премьер-лиги начался с голевой атаки хозяев поля. Хорен Байрамян обыгрался с Алексеем Мироновым у линии штрафной и отправил мяч в сетку ворот самарского коллектива. Уже на первой минуте счёт стал 1:0 в пользу ростовчан. ВАР подтвердил, что никакого нарушения правил не было. Это значит, что в онлайн-таблице Премьер-лиги «Ростов» набирает 22 очка и всего на один балл отстает от лидирующего «Зенита». «Крылья» пока десятые, в их активе 10 очков.

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