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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Комличенко рассказал, как относится к футбольной изоляции России

 
17 Сентября 2022 • 10:49 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
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Через 4 ч. 48 мин.

Центральный форвард Николай Комличенко, правами на которого владеет «Ростов», поделился мнением об исключении сборной России и клубов РПЛ из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Бан от УЕФА - это непросто. Нет такого, что нам нормально вариться в собственном соку. Хотим играть на высшем уровне. Надеюсь, скоро это вернется», - приводятся слова нападающего на страницах «Чемпионата».

В рамках десятого тура чемпионата России «Ростов» на своем домашнем стадионе примет самарские «Крылья Советов». Встреча состоится сегодня, 17 сентября.

После девяти проведенных туров подопечные Валерия Карпина набрали 19 баллов и занимают третье место в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Николай Комличенко
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