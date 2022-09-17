Комличенко рассказал, как относится к футбольной изоляции России

Центральный форвард Николай Комличенко, правами на которого владеет «Ростов», поделился мнением об исключении сборной России и клубов РПЛ из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Бан от УЕФА - это непросто. Нет такого, что нам нормально вариться в собственном соку. Хотим играть на высшем уровне. Надеюсь, скоро это вернется», - приводятся слова нападающего на страницах «Чемпионата».

В рамках десятого тура чемпионата России «Ростов» на своем домашнем стадионе примет самарские «Крылья Советов». Встреча состоится сегодня, 17 сентября.

После девяти проведенных туров подопечные Валерия Карпина набрали 19 баллов и занимают третье место в таблице РПЛ.