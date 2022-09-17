Чиркович: «Нам несколько не повезло»

В десятом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Крылья Советов» в плотной борьбе проиграли «Ростову», это было четвертое поражение для самарского клуба в текущем сезоне. Полузащитник команды Александр Чиркович считает, что игроки на самом деле действовали достаточно остро и продуктивно, но его команде чуть не повезло.

- Я думаю, что нам сегодня несколько не повезло, мяч не шел в ворота, мы заслужили больше. Я вышел для того, чтобы помочь в атаке, так получилось, - заявил Чиркович в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, одиннадцатом туре российской Премьер-лиги «Крылья Советов» примут дома «Краснодар».