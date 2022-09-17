Cёмин не удивлён успехами «Ростова»

В матче десятого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Ростов» снова избежал поражения, более того, подопечные Валерия Карпина добыли три очка в игре с «Крыльями Советов», победив со счетом 2:1. Теперь ростовчане - единственный клуб наряду с «Зенитом», который пока что не проигрывал. Их успехи прокомментировал Юрий Сёмин - заслуженный тренер России.

- Удивляет ли, что «Ростов» справляется без легионеров? Нет. У них очень хорошая своя молодая поросль. В «Ростове» хороший сплав молодости и опытных ребят, - цитирует Семина RT.

В одиннадцатом туре «Ростову» предстоит самый ответственный экзамен первого круга - встреча с питерским «Зенитом», да еще и на его территории, Матч состоится 2 октября.