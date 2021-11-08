Борис Игнатьев: «После гола Умярова было чувство, что «Спартак» дожмёт «Локомотив»

Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев поделился впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

- Дерби оправдало ожидания?

- Да, игра была напряженная. Я увидел страсть на поле и вокруг него. Даже несмотря на малочисленность болельщиков, ощущалось, что противостояние было и на трибунах. Накал борьбы был высоким, что приводило к ошибкам футболистов. Первый тайм прошел под диктовку «Локомотива», который был более креативным и контролировал мяч. «Железнодорожники» создавали активность у ворот соперника. При этом был только один классический пас, который реализовал Керк. У гостей была более выстроенная игра.

- Удаление Литвинова было закономерное?

- Да. И оно понизило градус мотивации у «Локомотива». Мы увидели ситуацию, когда преимущество в количестве футболистов приводит к мнимому преимуществу, которое должно быть у команды, имеющей численный перевес. Это всколыхнуло спартаковцев. Они стали играть за того парня, увеличили объем скоростной и беговой работы. Стали выигрывать больше единоборств. Показательный момент с Соболевым, который увеличил свое участие в эпизодах. Было видно его огромное желание и старание, что передалось многим другим футболистам. Этот лишний игрок никак не повлиял на «Локомотив». Наоборот, дал эмоциональный подъем хозяевам. Что вылилось в удар Умярова, на который Гилерме не смог среагировать. Хотя он вчера хорошо играл. Так что результат закономерный – играть надо девяносто минут. А здесь одна из команд посчитала, что одного тайма достаточно. А вторая команда поняла, что матч состоит из двух таймов и есть шанс изменить ситуацию. Что они и сделали. «Локомотив» потерял игровую стройность, больше действовал хаотично, нежели с четким пониманием игровых идей, которые просматривались в первом тайме.

- У вас было чувство, что «Спартак» может дожать «Локомотив» во втором тайме, когда Умяров забил?

- Конечно, было. Все шло под диктовку хозяев. Нужен был еще один глоток свежего воздуха. Этого «Спартаку» не хватило. А у «Локомотива» в этот момент руки совсем опустились, и мало что получалось на фоне первого тайма.

- Едвай получил красную карточку уже после финального свистка. За такое надо штрафовать игрока?

- Не знаю, что прописано в контракте. У каждого футболиста там все прописано. Ясно то, что допускать такие вещи непозволительно. Профессионал и отличается от игрока не высокого уровня тем, что должен все время думать и отвечать за свои действия.

- Как вам в целом судейство?

- Чувствовалось, что это молодой и не очень опытный судья. Он сам себя тестировал во многих эпизодах, долго обдумывал перед принятием решения. Я бы не заострял внимание на его действиях. Ему дали шанс сделать выбор – либо он растет, либо не будет судить на таком уровне. Но больших ошибок я не увидел.

- Как оцените игру Кутепова, который вышел в стартовом составе из-за травмы Жиго?

- Он может занести эту игру себе в актив. Но отсутствие практики показало, что он сомневался в определении позиции в обороне - иногда не добегал до момента, в котором должен был находиться. Иногда действовал с риском, что приводило к оголению игрового пространства, чем могли бы воспользоваться гости. Но он подтвердил, что у него есть уровень.

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- Много критикуют Ларссона и Промеса. Почему они сдали?

- Есть большая разница между сегодняшним Промесом и тем игроком, каким он был несколько лет назад. Тогда все видели, что это легионер, который заслуживает внимания, которого купили для того, чтобы он приносил результат. А сейчас это простой футболист, который действует, как и молодые ребята. Он ничем не отличается от Бакаева и других игроков. Я не вижу в нем ничего такого, что могло бы привести его сюда для решения больших задач. Также и Ларссон. Он забивал в прошлом году. Либо он хочет уехать и пресытился игрой «Спартака», либо потерял профессиональное отношение к делу. Он старается, но не попадает в струю, что выделяло его в прошлом сезоне.

- Эта ничья больше потеря очков для «Локомотива» или учитывая, что «Спартак» в конце перевернул игру, это хороший результат?

- Это закономерная ничья. В первом тайме гости имели преимущество, а во втором проиграли. А «Спартак» наоборот. Думаю, обе команды должны быть довольны ничьей, если реально подходить к игре команд.

Елена Григорьевская