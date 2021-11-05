Стало известно, когда Антон Миранчук вернётся в расположение «Локомотива»

В конце прошедшего лета полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук на долгое время выбыл из строя из-за частичного разрыва сухожилия. Игрок отправился на лечение в Германию, где до декабря должен был проходить курс реабилитации.

Однако, как стало известно «РБ Спорту», процесс лечения российского хавбека завершится в конце ноября, после чего Миранчук вернется в России в расположение «Локомотива». Источник сообщает, что последние медицинские обследования, а именно МРТ, не обнаружили у футболиста каких-то дополнительных трудностей после уже пройденного этапа восстановления.

Теперь же график лечения будут определять клубные врачи «железнодорожников». Приезд Миранчука в Москву ожидается в двадцатых числах, когда он сделает заключительное МРТ в немецкой клинике.