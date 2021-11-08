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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Антон Миранчук избежал операции

08 Ноября 2021 • 11:38 Комментировать
Спартак Москва
1:1
Локомотив Москва
окончен

Московский «Локомотив» получил хорошие новости по травмированному полузащитнику Антону Миранчуку. Как сообщают журналисты «Спорт-экспресса», 26-летнему россиянину не понадобится операция.

Антон уже долгое время проходит восстановление в Германии. Он залечивает травму приводящей мышцы бедра. Если бы Миранчуку назначили хирургическое вмешательство, его реабилитация затянулась бы еще на шесть месяцев.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги полузащитник принял участие в четырех матчах и сделал одну голевую передачу.

Вчера, 7 ноября, «Локомотив» без Миранчука сыграл вничью со «Спартаком» (1:1). После 14 туров «железнодорожники» занимают четвертое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Антон Миранчук
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