Виллаш-Боаш ответил, готов ли он возглавить «Спартак»

Андре Виллаш-Боаш, возглавляющий в период с 2014 по 2016 год питерский «Зенит», рассказал, возможно ли его назначение в московской «Спартак» в свете последних слухов о потенциальной смене наставника «красно-белых». Португалец заявил, что ее не привлекает подобный расклад событий.

«Нет, конечно. Я бы не хотел работать в «Спартаке», - ответил на слова журналистов «РБ Спорт» специалист.

Напомним, что на днях в СМИ активно обсуждалось увольнение Руя Витории, которое может случиться уже зимой. Полагается, что на его место руководство столичного клуба намерено пригласить итальянского тренера. Чаще всего упоминается имя бывшего помощника Антонио Конте, Паоло Ваноли.