Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.ру» дал прогноз на предстоящий матч со «Спартаком».

- Исходя из недавних еврокубковых матчей, кто фаворит в предстоящей игре?

- «Локомотив». Он более агрессивный футбол показывает. Как будто выдержал энергозатратный темп в последнем матче. Он смотрелся лучше, чем «Спартак» с «Лестером». Хотя спартаковцы тоже скреативили, когда забили свой мяч. Был у них еще шанс, когда Бакаев принял непонятное, прямолинейное решение при контратаке, которая ничем не завершилась. А если говорить о том, чтобы что-то создать, то «Локомотив» сейчас в этом выглядит лучше. «Спартак» уже не первый месяц такой. Непонятно, куда делась творческая мысль. Может сейчас сочетание поймают и поедет. Игнатов очень хорош. Я бы его наигрывал, как игрока стартового состава. Но сейчас это сложно, потому что там слишком большая конкуренция. Она и не позволила определиться с составом. Всем давали поиграть, и костяк с игровыми связями так и не определился, и команда так и плывет по течению.

- Вы исключаете, что «Спартак» с «Локомотивом» тоже сядет в оборону и будет всю игру отбиваться?

- Это напрашивается, учитывая нынешнее состояние «Спартака». Но этого не поймут болельщики. Представьте, если бы в проигранной матче с «Нижним Новгородом» «Спартак» стал бы действовать вторым номером. Сразу будут говорить, что это трусливая тактика. Но сейчас команде не до жиру, быть бы живым. Вполне возможно, что «Спартак» временно примет такую тактику.

- Это из-за того, что Соболев и Промес сейчас не в форме?

- Не знаю, кто там в форме. Мне вот интересно как впишется в состав Игнатов и насколько долго. У него хороший потенциал и читается мысль в том, что он делает на поле. А другие ребята растворились и растеряли свои сильные качества. Возможно из-за сильного давления.

- То есть Игнатов вам сейчас больше нравится, чем Ларссон?

- У Ларссона другая манера игры и именно Игнатов может вывести Ларссона на другой уровень. Есть Умяров, Литвинов, Зобнин. Если этот пазл сложится, то и Ларссон заиграет по-другому. А следом вытащится и Промес на тот уровень, который не могут вытащить.

- Максименко сел на скамейку надолго, учитывая неплохую игру Селихова?

- Селихов допустил грубейшую ошибку, когда «Спартак» упустил победу с «Ростовом». Все на него набросились. Тут идет эффект от отсутствия игрового тонуса. Он был неплохо тренирован на выход, подчищение, реакцию. Но лишний метр не позволил «Спартаку» выиграть у «Ростова». Это игровой тонус, который набирается только за счет матчей. Насколько хватит Селихова, я не знаю. Возможно, отбитый пенальти во встрече с «Лестером» поднимет эмоции наверх. Это может вернуть уверенность. Сейчас это вратарь номер один. Максименко надо прийти в себя и успокоиться, если он не спокоен. Максименко тоже начинал так, что Рыков закидывал ему за шиворот с центра поля. Но он это преодолел и сколько сейвов потом сделал. Помню, как Александр вытащил матч в Казани, когда трижды выручил свою команду. Так что умение у него есть, надо просто перегрузиться.

- Какие изменения произошли в игре «Локомотива» с приходом Гисдоля?

- Два центральных полузащитника Бека-Бека и Марадишвили мне очень интересны. Я не ждал от Марадишвили такой активной игры и техничные подходы. Он пытается в условиях плотной борьбы зацепиться за мяч и организовать креатив. Он ищет варианты подхода к чужим воротам. Если они сыграются с Жемалетдиновым, то Баринову играть центральным защитником еще долго. Бывают случаи, что центральные хавбеки играют там не хуже. В опорной зоне Баринов и Магкеев играют немного по-другому. Также мне в «Локомотиве» сейчас нравится подход к игре. Когда нужно было побеждать во что бы то ни стало, они навязывали свою игру. Матч с «Галатасараем» был плотным по столкновениям и очень энергозатратным. В отдельных моментах «Локомотив» проседал и более опытный соперник имел возможность увеличить счет. Но сам подход к игре – темповой, это что-то новое. Мне хочется верить, что в «Локомотиве» это надолго. Это что-то от немецкого футбола. Такая игра психологически очень затратная, потому что надо и прессинговать высоко, и перестраиваться, и все время втыкаться в борьбу, а не изображать отбор. Это сложный момент. Функционально тоже тяжело, потому что это серьезная работа. Нужно закладывать большой функционал и это сложно натренировать. Но немцы знают, как это сделать.

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- Сейчас у «железнодорожников»проседают какие-то позиции?

- В плане атаки мне не нравится, как выглядит Керк. Не в лучшем состоянии сейчас Смолов. Но это все должно ликвидироваться. Рыбус мне нравится больше, чем ребята на правом фланге.

- Игра со «Спартаком» будет результативная?

- Хочу в это верить. Хочется увидеть интересный матч.

Елена Григорьевская