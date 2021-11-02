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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Уткин объяснил, почему шейхи хотят купить именно 20% акций «Спартака»

02 Ноября 2021 • 23:15 Комментировать (2)
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
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07.11 19:00

Телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о том, почему потенциальные инвесторы из арабского мира готовы купить только 20% акций «Спартака». Пятая часть доли клуба  не даст права серьезно влиять на принятие решений, что вряд ли интересно шейхам.

Василий Уткин считает, что это «вброс. Никто ж не может знать заранее, как отреагирует публика, причем речь не о смердах, а о влиятельных боярах».

Журналист уверен, что так в «Спартаке» прощупывают общественное мнение насчет потенциального прихода в «народную команду» иностранных владельцев.

Напомним, что в год своего столетия «Спартак» занимает девятое место в РПЛ, проведя 13 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Василий Уткин
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Diman777
02 Ноября 2021 в 23:47
Сложно представить более бестолкового руководителя чем федун.
779
02 Ноября 2021 в 23:20
Хоть папуасам австралийским. Лишь бы башляли с горочкой.)))
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