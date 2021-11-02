Уткин объяснил, почему шейхи хотят купить именно 20% акций «Спартака»

Телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о том, почему потенциальные инвесторы из арабского мира готовы купить только 20% акций «Спартака». Пятая часть доли клуба не даст права серьезно влиять на принятие решений, что вряд ли интересно шейхам.

Василий Уткин считает, что это «вброс. Никто ж не может знать заранее, как отреагирует публика, причем речь не о смердах, а о влиятельных боярах».

Журналист уверен, что так в «Спартаке» прощупывают общественное мнение насчет потенциального прихода в «народную команду» иностранных владельцев.

Напомним, что в год своего столетия «Спартак» занимает девятое место в РПЛ, проведя 13 матчей.