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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ребров рассказал о новой роли в «Спартаке»

04 Ноября 2021 • 19:34 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
2.20 3.50 3.25
07.11 19:00

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров на клубном канале в YouTube поделился впечатлением от работы в новой должности.

- «Лестер» - твой первый матч в новом статусе. Почему эта перемена произошла так внезапно?

- Наверное, в футболе так бывает. Не всегда всё происходит так, как мы планируем. Наверное, это случилось чуть раньше, чем предполагалось, потому что был предварительный разговор, что этот сезон я еще проведу в качестве вратаря, а потом перейду на работу в клубе. Но ситуация сложилась так, что нужно было попробовать сейчас что-то поменять. Я всегда говорил, что «Спартак» для меня - вторая семья, и в какой роли я буду нужен клубу, готов перейти на другую должность. Сейчас это время пришло.

- Что ты уже успел сделать в новой роли?

- Будет смешно, если я сейчас расскажу, что за два дня в роли, отличающейся от моей  предыдущей в клубе, я тут столько всего сделал. Понятно, что я сейчас привыкаю, осматриваюсь и в каких-то моментах, конечно, это непросто. Тем более, когда утром ты просыпаешься, одеваешь костюм. Всегда одевал красный, а сейчас в зеркало смотришь, а он черный. Раньше ты сидел за столом с командой, а сейчас ты сидишь за столом с другими людьми. Конечно, это нужно время, чтобы привыкнуть к этому.

- У тебя есть какое-то специальное задание на этот выезд?

- Привезти домой очки - это, наверное, самое главное задание и не только мое. А так, конечно, нужно смотреть, общаться, привыкать к новой роли какой-то. Есть какие-то маленькие заданьица.

- Будешь ли ты на скамейке во время игры?

- Да, решили с тренером, что, конечно, я буду рядом с командой находиться в раздевалке и на скамейке. Для меня это очень важно - продолжать быть с командой. Наверное, это не то, что бы условие, почему я согласился. Потому что быть с командой - это болезненный вопрос.

- Ещенко уже выбирает себе новую должность?

- Конечно, я тоже шучу, что «Ещ, тебя тоже жду рядом со мной». А если серьезно, пусть он как можно дольше остается в статусе действующего футболиста. А там, я уверен, он принесет очень большую пользу клубу в другом качестве. Очень надеюсь, что это будет не так рано, как у меня.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Артём Ребров
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