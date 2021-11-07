Кто такой и чего добился Ваноли, который может возглавить «Спартак» зимой

В последние дни появилась информация, что «Спартак» зимой может сменить тренера, и место Руя Витории может занять Паоло Ваноли. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, что это за специалист.

По данным ряда инсайдеров, главным кандидатом, чтобы возглавить «Спартак», является Паоло Ваноли. Откровенно говоря, это не самая очевидная фигура. Скорее всего, это кандидатура Франко Камоцци, который консультирует «Спартак» по кадровым вопросам.

Паоло Ваноли уже выигрывал трофей в Москве. В 1999-м он в составе «Пармы» приехал на финал Кубка УЕФА против «Марселя». Ваноли вышел в основном составе, заняв место левого полузащитника. На 36-й минуте именно этот хавбек удвоил счёт в матче, а в итоге «молочники» выиграли со счётом 3:0 и завоевали еврокубок. В целом у Ваноли не так много трофеев в игровой карьере. Вместе с той же «Пармой» он выиграл Кубок и Суперкубок Италии, а потом ещё с «Фиорентиной» взял Кубок страны. Вообще игровая карьера у Ваноли была не самой успешной. Пожалуй, указанные две команды были самыми статусными. Также хавбек выступал за «Венецию», «Болонью» и «Рейнджерс».

Став тренером, Ваноли тоже пока не отметился какой-то сногсшибательной карьерой. Он сначала был ассистентом, а потом и самостоятельно возглавлял юношеские сборные Италии. Летом 2016-го он привёл «Скуадру адзурру» в возрасте до 19 лет к финалу на Евро. В его команде выступали Мерет, Димарко, Барелла, Локателли, Кутроне. Однако в решающем матче итальянцы без шансов уступили со счётом 0:4 французам, за которых выступали Мбаппе и Тюрам. После того турнира Ваноли занял место помощника в основной команде «Скуадры адзурры», которую возглавил Джан Пьеро Вентура. Однако уже через год тренер сменил сборную Италии на «Челси», где стал ассистентом Конте.

В Лондоне итальянский штаб задержался недолго, но в 2019-м Конте возглавил «Интер» и позвал Ваноли с собой. За два года в Милане было завоёвано скудетто, но летом 2021-го главный тренер с помощниками покинул клуб. На этой неделе Конте возглавил «Тоттенхэм», но Ваноли среди его помощников не оказалось. По слухам, тренер отказался, так как ведёт переговоры со «Спартаком».

Откровенно говоря, если это правда, то выглядит очень странно. Ваноли ни разу не работал самостоятельно на клубном уровне. По этой причине довольно сложно говорить, какой футбол он может ставить. Известно, что в штабе Конте он, скорее всего, отвечал за оборону, что его роднит с Массимо Каррерой. Тот тоже работал штабе этого наставника и делал акцент на защиту.

В юношеских сборных Италии Ваноли делал ставку на схему 4-4-2, но вряд ли стоит это всерьёз брать в расчёт. Всё же работа в национальных командах ставит ряд ограничений – приходится работать только с теми игроками, которые есть. В «Челси» и «Интере» Конте предпочитал играть в 3 защитников.

Если «Спартак» вдруг возглавит Ваноли, то это будет очередной игрой в рулетку в исполнении руководства «красно-белых». Нет ни одного объективного критерия, который говорил бы в пользу того, что у тренера может получиться. Сравнение с Каррерой выглядит смешным и притянутым. Опыт работы помощником Конте не может являться основанием для назначения в «Спартак». При этом все понимают, что успех Карреры был абсолютно непрогнозируемым. Попытка же найти нового Карреру выглядит безумием.

Андрей Центров